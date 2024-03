VIDEO – La Juventus si schiera contro il razzismo. “Nulla cambierà finché non lo faremo noi”

La Juventus si schiera contro il razzismo, in un momento in cui la vicenda Juan Jesus-Acerbi è ancora calda. Lo fa con un video condiviso sul proprio profilo Instagram, nel quale il calciatore Timothy Weah parla di questa tematica. “È più di 90 minuti, si tratta di combattere ogni minuto di ogni singolo giorno. Non è solo fare le cose giuste sul campo, ma farle anche fuori. Non è solo svegliarsi la mattina ed allenarsi, è cosa fai per tutto il giorno. Non è solo combattere per la squadra, è combattere l’uno per l’altro. È in cosa viene detto, cosa viene fatto. Ancora e ancora questi problemi si presentano. Ancora e ancora prendiamo posizione, non si tratta solo di me o di te, riguarda tutti noi. Niente cambierà finché non lo faremo noi”.