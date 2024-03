Gazzetta – Napoli, il sogno è Conte, ma nasce l’idea Pecchia

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione. Nel casting di ADL sarebbe entrato anche Fabio Pecchia, attualmente alla guida del Parma che è primo in Serie B. Quest’ultimo si aggiunge ai nomi già noti di Vincenzo Italiano, Francesco Farioli, Raffaele Palladino e Francesco Calzona, la cui conferma scatterebbe in caso di qualificazione in Champions League. Il sogno del presidente azzurro rimane sempre Antonio Conte, ma Pecchia ha dalla sua Rafa Benitez, suo grande amico che non esiterebbe a fargli da sponsor. Il Napoli ha messo nel mirino anche Mauro Pederzoli, d.s. del Parma, e l’arrivo dei due potrebbe essere collegato.