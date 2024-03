Nazionali, i calciatori del Napoli impegnati oggi 21 marzo. Kvaratskhelia e Zielinski a caccia dell’Europeo

Oggi 21 marzo sarà tempo per alcuni calciatori del Napoli di scendere in campo con le proprie Nazionali. Tra le sfide più rilevanti, ci sono quelle di Khvicha Kvaratskhelia (squalificato in occasione di questa uscita) e Piotr Zielinski. Entrambi, sono impegnati negli spareggi per l’accesso ad Euro2024. Alle ore 18 italiane, la Georgia sfiderà il Lussemburgo, mentre la Polonia giocherà alle ore 20:45 contro l’Estonia. Non si giocheranno però solamente queste partite, c’è spazio anche per delle amichevoli. Una di queste prevede l’impegno dell’Italia contro il Venezuela, in scena alle 22 italiane. Luciano Spalletti ha chiamato Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Sarà impegnato anche Jens Cajuste con la sua Svezia, in un’amichevole contro il Portogallo.