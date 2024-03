Improta: “Secondo me forse si sta un po’ esagerando sulla questione Acerbi, sarebbe bastato chiedere scusa”

L’ex calciatore del Napoli Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Marte della questione Acerbi-Juan Jesus che dalla sfida tra Inter e Napoli tiene banco. Secondo l’ex azzurro la situazione sta forse un po’ degenerando, si è chiacchierato troppo a riguardo. Queste le sue parole: “Dai vertici alti, ovvero dalla Serie A, devono passare sempre messaggi positivi, e spesso così non è e assistiamo alle scene di ululati razzisti sia in campo che fuori. Un paio di anni fa una situazione del genere la denunciai, e la procura intervenne quando ho lavorato a San Benedetto, se le cose vengono tirate fuori poi le sistemiamo. Devo essere sincero, forse sulla situazione Acerbi si sta un po’ esagerando, la sua comunicazione è stata sbagliata perché ha provato a scagionarsi, ha sbagliato, ma sarebbe bastato chiedere scusa. Dispiace per quanto accaduto, anche perché Acerbi è un calciatore della Nazionale e certe cose non dovrebbero accadere”.