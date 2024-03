De Zerbi, Il vice : “è innamorato dell’Italia! Valuterebbe una proposta del Napoli”

Andrea Maldera , vice allenatore di Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Goal , in onda su Radio kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di un possibile approdo insieme al collega sulla panchina del club partenopeo; inoltre ha anche parlato di Heorhij Sudakov , allenato dai due allo Shakhtar Donetsk e accostato al mercato in entrata del Napoli e infine di Jesper Lindstrom. A seguire le sue dichiarazioni : “Sudakov? E’ un ragazzo che prospettive importanti e fare un anno in più in Ucraina l’ha aiutato perchè l’esperienza aiuta. La Serie A è difficile rispetto al campionato ucraino, il Napoli ha degli obiettivi importanti. L’ho visto giocare anche in nazionale, è titolare dell’Ucraina, è cresciuto molto. Può giocare a centrocampo in tutti i ruoli. E’ un giocatore di corsa, uno alla Barella, ma è molto affidabile. E’ un ragazzo che ora è pronto per fare un salto importante. De Zerbi al Napoli? E’ innamorato dell’Italia, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Lindstrom? Ha fatto bene in Bundesliga, il suo talento verrà fuori prima o poi. Lui lo ha fatto vedere in Bundesliga, il talento c’è e a volte bisogna andare più in profondità nei giudizi. Ci sono calciatori che sono pronti prima, altri che hanno bisogno di più tempo. E’ un atleta, lo valuterei nel tempo”.