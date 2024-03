Accostato al Napoli, il Torino si fa avanti per Palladino. I dettagli

Raffaele Palladino, tra i candidati per divenire il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione, è finito nel mirino del Torino. Lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. A fine stagione infatti, le strade dell’attuale tecnico Ivan Juric e del club granata finiranno per separarsi, a meno che non venga centrata la qualificazione alle coppe europee. Per questo motivo, Urbano Cairo si sta guardando intorno cercando di trovare un possibile sostituto. Tra questi figura proprio l’attuale allenatore del Monza. Oltre lui, si seguono Paolo Vanoli del Venezia, Gennaro Gattuso e Alessio Dionisi.