Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è recato come altri suoi colleghi alla camera ardente di Joe Barone per rivolgergli l’ultimo saluto. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina, grande amico del presidente Rocco Commisso e a capo del progetto Viola Park, è scomparso prematuramente all’età di 57 anni a seguito di un brutto malore rimediato poco prima della partita di campionato Atalanta-Fiorentina. Di seguito, il video dell’ingresso del patron del Napoli a cura della Rai.

Arrivato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per portare il suo ultimo saluto al direttore #Barone. @TgrRaiToscana @RaiSport @RaiNews pic.twitter.com/5wUvLZvDbQ — Sara Meini (@SaraMeini) March 20, 2024