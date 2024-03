Fedele: “Calzona? Possesso stolto, non ci arriva”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli di Calzona e del momento che vive il club azzurro.

Ecco le sue parole: “La costruzione dal basso è un tratto distintivo del calcio di Francesco Calzona ed uno dei punti di forza del suo Napoli? La costruzione dal basso è tale se non corri pericoli; se rischi, invece, è solo una costruzione stolta”.

Poi Fedele ha continuato: “Il Napoli non ha la qualità per iniziare l’azione senza correre grossi pericoli. La costruzione dal basso va fatta dai ‘braccetti’, se giochi a tre, o dal centrale di sinistra, se giochi a quattro. Nel Bologna, la manovra la imposta Calafiori… Il Napoli è stolto, nella costruzione dal basso, anche perché, quando imposta da dietro, non crea azioni da gol: quante ne fa, la squadra di Calzona? Le avete contate? In rete, non ci arriva”.