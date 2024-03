Corbo: “De Laurentiis si è reso conto dei suoi errori, ma può ancora sbagliare”

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato del Napoli a Radio Amore Campania.

Ecco le sue parole: “Conosco bene De Laurentiis, ho avuto spesso dei contatti nel clima del reciproco rispetto. Posso dire che forse in cuor suo si è reso conto degli errori, ma non credo che faccia ammenda degli errori da lui commessi proprio perché il suo carattere lo porta ad insistere. Ha una grande autostima di sé, quindi come un giocatore di roulette che se vince al primo giro, al secondo al terzo, poi se comincia a perdere insiste perché non riconosce l’errore, però questa è anche la sua forza”.

Poi Corbo ha continuato: “Però lui ha acquisto un tale margine di errore, ha un avanzo di gestione di minimo 160 milioni, quindi può ancora sbagliare. Quando giudicate De Laurentiis ricordate che vanno giudicati e criticati con forza i suoi atteggiamenti, i suoi errori, le sue cadute di stile però poi il Napoli, senza l’aiuto di nessuno, dei grandi usurai internazionali è forte, padrone di sé stesso, con il bilancio in attivo, può competere con tutti e può sbagliare senza essere soccombenti ai poteri forti”.