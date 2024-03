Altamura: “Acerbi? Un provocatore. Deluso da Spalletti. Juan Jesus ha sbagliato”

L’episodio avvenuto durante Inter-Napoli tra Juan Jesus e Acerbi è stato un pessimo sport per il campionato italiano. Ne ha parlato Marcello Altamura a Radio Napoli Centrale.

Ecco le sue parole: “Acerbi si sta rivelando per quello che è sempre stato, un provocatore. E non il bravo ragazzo tanto decantato dalla stampa nazionale. È un personaggio recidivo, che ora non sta facendo una bella figura. Parliamo di un calciatore che qualche settimana fa patteggiava per l’esultanza provocatoria nei confronti della Roma. Sono disgustato da come a,bbia ritrattato tutto e da come il mondo del calcio stia facendo omertà a riguardo”.

Poi Altamura ha continuato: “Sono rimasto delusissimo dalle parole di Luciano Spalletti, c.t. della Nazionale e uomo che ben conosce Juan Jesus… Andava dato un segnale diverso. Condanno persino lo stesso Juan Jesus, che non doveva derubricare tutto come un insulto di campo. Ma questo fa parte del nostro calcio, dove i cori razzisti vengono combattuti con ammende irrisorie. Il razzismo non solo è tollerato dalla Serie A, ma è addirittura sdoganato dagli stessi protagonisti”.

Infine ha parlato di Inter-Napoli: “Di buono porta solo il punto, la prestazione è stata mediocre. La squadra fa fatica a tirare in porta e a imbastire una soluzione offensiva. Di Lorenzo e Anguissa non stanno più in piedi e dovrebbero tirare il fiato, va detto. L’1-1 di Milano fa morale e fa classifica, ma non vedo un Napoli in crescita”.