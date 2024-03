Tmw – ecco la programmazione delle gare di oggi

Oggi, martedì 19 marzo, sono previsti quattro eventi calcistici. A causa delle partenze dei calciatori verso le rispettive nazionali, molte competizioni saranno ferme. Tuttavia, due incontri della UEFA Women’s Champions League animeranno la giornata: il primo alle 18:45 e il secondo alle 21:00. Inoltre, si terranno anche due partite di Serie C e due incontri di Coppa Italia Serie C in serata, rispettivamente alle 19:30 e alle 20:00.

18.45 Ajax-Chelsea (Champions League femminile) – DAZN

19.30 Vicenza-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20.00 Padova-Catania (Finale andata Coppa Italia Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Benfica-Lione (Champions League femminile) – DAZN