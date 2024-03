Marcolin: “Vedo fattibile la qualificazione in Champions per il Napoli”

Davide Marcolin ha detto la sua sulla situazione Napoli e sulla gara contro l’Inter, Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8:

“Un pareggio fortunato? La fortuna è qualcosa che si costruisce, il Napoli ha creduto fino alla fine e si è guadagnato quel calcio d’angolo. Prima di questa partita, ritenevo la qualificazione in Champions League difficile, ma ora la vedo fattibile per il Napoli. C’è speranza. È importante ricordare che senza Osimhen, mancava il 30% della squadra”.