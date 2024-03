Acerbi non nuovo ad atteggiamenti controversi in campo: i precedenti

E’ già successo in passato che Acerbi avesse comportamenti sbagliati in campo che lo hanno posto contro giocatori o tifosi. Il primo episodio risale al 2021, in pieno covid, quando vestiva la maglia della Lazio. Il suo rendimento era calato con l’arrivo di Sarri e il conseguente passaggio alla difesa a 4 e i tifosi gli criticavano l’atteggiamento in campo. La situazione degenerò nella partita contro il Genoa. Il calciatore andò in goal ed esultò in modo polemico contro la Curva Nord, dichiarando nel post partita: “Delle critiche non me ne frega niente”. Aggiunse poi successivamente: “Già col Covid non c’era nessuno. Adesso ce ne sono cinque mila, accontentiamoci di questi”. Non bastarono le scuse e a fine stagione fu costretto ad andar via e si accasò all’Inter.

Un mese si è reso partecipe di un altro episodio controverso. Dito medio nei confronti dei tifosi della Roma all’uscita dal campo e altre polemiche. La Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento a suo carico e l’Inter fu costretto a patteggiare. Per il difensore 5 mila euro di multa per il brutto gesto.

Domenica ennesimo comportamento antisportivo del calciatore, con le offese razziste a Juan Jesus e le scuse. Dichiarando successivamente di non aver detto nulla di offensivo, ma le immagini e la reazione in campo di JJ sono sembrate eloquenti. Ora si aspetta la testimonianza dei due calciatori e Acerbi rischia 10 giornate di squalifica.