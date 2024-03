Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, si è espresso in merito al caso che ha visto protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus. Ecco le sue parole: “L’Italia purtroppo si sta dimostrando un paese in balia di se stesso. Vediamo presidenti che fanno quello che vogliono, persone che non sono ligie alle regole, se poi consentiamo pure ad un giocatore di offendere l’altro per caratteristiche cromatiche, allora potremmo dire che siamo arrivati alla frutta”.