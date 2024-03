Sky, Caressa: “Sesto posto in Champions solo in un caso”

Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha svelato un retroscena sulla qualificazione alla prossima Champions:

“Sapevamo che potrebbero esserci 5 squadre italiane qualificate: le prime quattro in classifica, più la quinta grazie al ranking delle italiane. Però la cosa importante da dire e che finora non era stata detta, è che si potrebbe arrivare al fatto che la sesta in classifica possa andare in Champions”.

“Addirittura potrebbe essere buono anche il sesto posto, perché c’è una possibilità di piega regolamentare che prevede che la squadra che vince l’Europa League partecipi alla Champions“.

Ha poi aggiunto:

“Ipotizziamo che Roma o Atalanta vincono la competizione e arrivano quinte in campionato, questo è l’unico caso in cui si potrebbe aprire il posto per la sesta. Perché chi è arrivato quinto ha già acquisito il diritto, che scala alla sesta“.

“Quindi attenzione perché è diventato possibile che possa essere buono il quinto posto, ci sarà un regolamento che pubblicherà la Uefa nei prossimi giorni. Questo rende ancora più interessante la lotta per la Champions anche per il Napoli dopo il pari di stasera“.