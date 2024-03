Fabiano Santacroce è intervenuto su Radio Marte per discutere dell’accaduto tra Acerbi e Juan Jesus.

Ecco le sue parole: “Errore gravo quello commesso da Acerbi. Non parliamo di un ragazzo alle prime armi ma di un calciatore navigato, con una certa esperienza, che nella vita ha sofferto per via di numerose vicissitudine. Non me l’aspettavo proprio un gesto del genere. Si parla molto di agire contro il razzismo, si fanno slogan e campagne contro, poi succede questo”.