Inzaghi ad Inter tv: “Il Napoli è fprte ed ha qualità”

Dopo il pareggio tra la sua Inter e il Napoli, Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi ad Inter tv:

“Prestazione buona? I ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra di valore, sono i campioni in carica e hanno tanta qualità. Negli ultimi minuti abbiamo perso le distanze, il Napoli si è fatto offensivo ma non ha creato nulla. Poi c’è stato il calcio d’angolo regalato, abbiamo perso le marcature, c’è la delusione per il gol preso”.

“Abbiamo fuori in questo momento sia Carlos che Cuadrado, che rientreranno dopo la sosta e ci daranno alternative in più. Volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi che ci hanno fatto un’accoglienza strepitosa. C’è un po’ di delusione. Nulla da dire ai ragazzi, hanno fatto una bellissima gara dopo una settimana molto intensa. Sosta? Adesso avremo 16 giocatori che vanno in nazionale e che cercheranno di fare bene lì. Rimarremo in pochi, lavoreremo e cercheremo di recuperare i giocatori che al momento sono fuori per presentarci contro l’Empoli nel migliore dei modi”.