CdS su Acerbi: “L’insulto razzista c’è, le telecamere lo inquadrano”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando l’episodio che ha visto protagonista Acerbi e Juan Jesus. Il difensore dell’Inter non è stato corretto nei confronti di Juan Jesus con un episodio al limite del razzismo.

“Nel finale, a margine del gol, Juan Jesus ha discusso a lungo con l’arbitro La Penna per una frase di Acerbi che il difensore del Napoli non ha gradito. Un episodio che caratterizza il tramonto della sfida di Milano a pochi secondi dal pari proprio del centrale brasiliano. Le telecamere lo inquadrano, dal labiale accusa il centrale dell’Inter per aver ricevuto da lui un insulto razzista («mi ha detto negro»). A fine partita è proprio Juan Jesus a fare chiarezza”.