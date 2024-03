Nuova promessa di De Laurentiis alla squadra, l’obiettivo è centrare la Champions

Aurelio De Laurentiis vuole centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e per riuscirci ha promesso un premio ai calciatori della SSC Napoli. Secondo Il Mattino, per il patron azzurro il piazzamento nei primi 4 (o 5, a seconda della classifica finale del ranking europeo) posti è rimasto l’unico obiettivo stagionale ed è assolutamente da rispettare. Ecco le parole riportare dall’edizione odierna del quotidiano:

“I numeri non trafiggono le ambizioni del Napoli. De Laurentiis promette un altro super premio alla squadra in caso di ritorno Champions, oltre ai bonus personali che tutti hanno nei contratti. E allora ecco quel ‘credeteci, che Ciccio ripete come un’ossessione“.