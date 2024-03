Repubblica – Osimhen prova a recuperare per l’Inter, Raspadori scalpita per una maglia da titolare

La grande sfida tra Inter e Napoli è alle porte: domani sera le due squadre scenderanno in campo per provare a guadagnare punti fondamentali per due obiettivi totalmente differenti. La squadra di Calzona cerca disperatamente la zona Champions; i nerazzurri, con una vittoria, si avvicinerebbero ulteriormente al ventesimo scudetto.

Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, è alle prese con un affaticamento muscolare e, secondo l’edizione odierna della Repubblica, la sessione odierna di allenamento sarà decisiva: “Oggi Osimhen proverà a conquistare la maglia da titolare in un incrocio decisivo per il Napoli. L’obiettivo di Calzona è poter contare sul suo punto di riferimento. Ma c’è ancora incertezza e quindi l’allenatore sta ovviamente pensando al piano B“.

Dunque, piano B in caso di forfait da parte del nigeriano: “Senza Osimhen, il tridente sarebbe diverso e le chiavi della manovra offensiva potrebbero essere consegnate a Raspadori. Calzona lo ha rivitalizzato: lo ha fatto sentire di nuovo protagonista pure schierandolo in una posizione nuova, esterno destro offensivo, il giocatore ha risposto con un assist a Cagliari e soprattutto con il gol vittoria contro la Juve. Raspadori si ritiene un centravanti e non gli dispiacerebbe affatto tornare nella porzione di campo che sente più congeniale alle sue caratteristiche”.