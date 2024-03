Nazionale slovacca, parla il presidente Kovacik: “Calzona al Napoli il prossimo anno? Ha un accordo fino alla fine del campionato, poi testa alla Nazionale”

Il presidente della federcalcio slovacca, Jan Kovacik, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Napoli e ha speso qualche parola sul futuro dell’allenatore Francesco Calzona sulla panchina del Napoli e della Nazionale slovacca.

In merito al percorso di Calzona al Napoli, il presidente federale commenta: “Guardo le partite del Napoli e vedo l’esperienza di Francesco sulla panchina del Napoli in chiave positiva. Il bagaglio acquisito in Serie A potrà essere trasferito anche alla nostra Nazionale e questo è sicuramente positivo”.

Riguardo la permanenza e il futuro del tecnico calabrese, Jan Kovacik risponde così alle domande: “Francamente a me non interessa se Francesco continuerà ad allenare il Napoli. Posso solo dire che lui ha un accordo sottoscritto con la Nazionale slovacca e il Napoli fino alla fine del campionato di Serie A, poi si concentrerà sulla Nazionale. Abbiamo firmato il contratto fino alla fine del 2025 e questo per me è fondamentale in questo momento. Sono felice quando riesce a ottenere risultati. Ci scriviamo dopo ogni partita e sono felice quando sta bene”.