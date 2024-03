L’edizione odierna de il Mattino fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli del futuro. Secondo il quotidiano infatti il Napoli si appresta a presentare la maglia per la prossima stagione. Lo scudetto sarà scucito dalle divise a fine campionato, intanto mercoledì 27 marzo il Napoli presenterà la maglia per la stagione 2024-2025 in un evento organizzato a Villa D’Angelo in via Aniello Falcone. Anche questa è stata idea di Valentina De Laurentiis.