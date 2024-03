L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Luciano Spalletti per le amichevoli di marzo. Secondo il quotidiano Bellanova, Folorunsho e Lucca sono le tre novità di Luciano Spalletti per le prossime amichevoli della nazionale. Un taglio che era nell’aria, quello di Scamacca. E un paio di mancate convocazioni: se quella di Calafiori è spiegata dall’impegno ufficiale dell’Under 21, fa rumore l’assenza di Cristante. Niente Immobile, El Shaarawy, Mancini e Politano. La prima domanda del c.t. è tattica: il campionato propone impostazione a tre nei club serbatoio, vediamo se anche l’Italia può schierarsi con il 3-4-2-1 oltre al classico 4-3-3. Il denominatore comune è la forza fisica per reggere i confronti internazionali. La corsa scatenata del torinista, il ritmo ossessivo del veronese e i due metri in area dell’udinese possono essere utili. Lucca è l’alter ego meno tecnico di Scamacca. Il c.t. è un po’ deluso dall’andamento dell’atalantino, resta peròl’idea che del miglior Scamacca non si potrebbe fare a meno.