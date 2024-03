Gazzetta – Scudetto, seconda stella e non solo: l’Inter vuole aggiungere storia alla storia

L’eliminazione dalla Champions League ai rigori contro l’Atletico Madrid, permette all’Inter di concentrarsi maggiormente sullo scudetto. I ragazzi di Inzaghi centreranno un traguardo storico, non solo per i punti di distacco dalla seconda. Il ventesimo scudetto significa seconda stella, ma non solo. Alla vigilia della sfida con il Napoli, la Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi:

“L’Inter vuole aggiungere storia alla storia. Inzaghi ha messo nel mirino il record dei record, quello dei punti conquistati in un campionato. Oggi lassù c’è Roberto Mancini, che nel 2006-07 ne fece 97. Questa squadra può toccare per la prima volta nella sua storia la tripla cifra. Per arrivare a 100 servono ancora 25 punti, ovvero 8 vittorie e un pareggio nelle restanti dieci giornate. Ancor di più: se riuscisse a fare 9 successi e un pareggio, l’Inter arriverebbe a quota 103, superando i 102 della Juventus di Antonio Conte che valgono il primato assoluto in Serie A. Un record tira l’altro. Sommer è quota 17 partite in cui è riuscito a tenere la porta inviolata, il clean sheet per dirla all’inglese. D’ora in poi gli basta fare… uno su due. Nel senso che se nelle prossime 10 giornate dovesse chiuderne la metà senza gol incassati, avrebbe scritto un primato assoluto. A quota 22 porte inviolate in un campionato nessuno è mai arrivato”.