Cronache di Napoli – Sosta Nazionali, ecco chi allenerà la squadra in assenza di Calzona

Dopo la grande sfida di San Siro contro l’Inter, in programma domani sera alle ore 20:45, gli azzurri e mister Calzona lasceranno Castel Volturno per raggiungere le rispettive nazionali.

Il tecnico del Napoli e Ct della Nazionale slovacca Franesco Calzona, sarà impegnato nelle due sfide amichevoli contro Austria e Norvegia, mentre il preparatore atletico Francesco Sinatti sarà a disposizione della Nazionale italiana di Luciano Spalletti per i prossimi impegni in USA contro Venezuela ed Ecuador.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Cronache di Napoli è stato svelato lo staff a disposizione degli azzurri non impegnati in nazionale, in vista della prossima gara di campionato contro l’Atalanta: “Dopo la sfida di San Siro, Calzona raggiungerà il ritiro della Slovacchia insieme a Lobotka e al suo staff per il doppio impegno di amichevoli contro Austria e Norvegia. Il gruppo che resterà a Castel Volturno senza i Nazionali sarà seguito sul campo da Grava, collaboratore tecnico interno, dal match analyst Beccaccioli, dal preparatore atletico Cacciapuoti e dal preparatore dei portieri Rosalen Lopez. Calzona è atteso a Castel Volturno nella giornata di mercoledì: sabato c’è l’Atalanta“.