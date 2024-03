L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Inter in vista del match contro il Napoli. Secondo il quotidiano l’Inter prepara la prossima sfida di campionato contro il Napoli provando a lasciarsi alle spalle l’amarezza per l’eliminazione in Champions League contro l’Atletico. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a 4 elementi in vista della gara con gli azzurri. Ieri hanno lavorato a parte gli infortunati Arnautovic, Cuadrado, Sensi e Carlos Augusto. Sarà quasi impossibile recuperare il brasiliano, destinato a tornare dopo la sosta senza, mentre Arnautovic dovrebbe tornare per la trasferta di Udine del 7 aprile.