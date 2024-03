Cannavaro: “Prima raccattapalle, poi capitano del Napoli. Vi svelo il mio nuovo sogno”

Paolo Cannavaro è stato il primo capitano del Napoli nella massima seria dopo il fallimento. Succeduto a Francesco Montervino, ha comunque vissuto la risalita in Serie A. Da bravo napoletano innamorato del Napoli il suo sogno, dopo aver indossato la fascia di capitano del Napoli è quella di diventare l’allenatore. Lo ha rivelato nel corso di Un’altra storia powered by Ebay di Dazn, dove ha colto anche l’occasione di elogiare il gioco dell’Inter. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Per un ragazzo che ha fatto raccattapalle, giocatore, capitano, il sogno è Napoli. Sono tornato a vivere a Napoli anche perché il desiderio per chi come me si vede allenatore, è quello di poterlo fare sulla panchina del Napoli. Credo che nel mio caso sia scontato pensarci. Inter? In questo momento è una macchina da guerra. Inzaghi ha cambiato dinamiche di gioco, mi piace molto e lo fa anche tanto il materiale che ha in mano. Vedere l’Inter che porta sei, sette giocatori in area di rigore è un piacere per chi guarda il calcio”.