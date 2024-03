Corriere dello Sport – Inizia lo scouting per il DS del Napoli

Il Napoli sta pianificando una rifondazione, sia sul campo che nella gestione societaria. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sul fronte dirigenziale, è emersa nuovamente la possibilità di puntare su Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, già oggetto di interesse da parte degli azzurri l’estate scorsa dopo l’addio di Cristiano Giuntoli.

La permanenza di Meluso come direttore sportivo del Napoli sembra essere incerta, ma anche in caso di una riorganizzazione dello staff, Accardi sembra essere una scelta gradita a De Laurentiis, soprattutto per le sue capacità nell’individuare talenti. Le sue esperienze con giocatori come Vicario, Provedel, Baldanzi, Fazzini, Junior Traore, Krunic, Bennacer e Asllani, nonché con Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli, dimostrano il suo fiuto per i giovani talenti.

Come alternative, il Napoli sta considerando Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, seguito da Frederic Massara e Ciro Polito.