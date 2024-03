Buso: “I calciatori vanno in campo e loro hanno più colpa di tutti. Champions? Vi dico la mia”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli ed ex compagno di Simone Inzaghi Renato Buso.

Momento del Napoli?

“Gli azzurri sono una squadra forte, sono state sbagliate alcune cose ma si può arrivare in Champions League”.

Osimhen e Kvaratskhelia contro il Barcellona?

“Lo scorso anno hanno fatto cose straordinarie. I fuoriclasse sono quelli che in queste partite devono fare la differenza. Io ho sempre avuto un immagine distorta del Napoli da inizio anno: giocatori che litigano con l’allenatore ad esempio, quando c’era Garcia. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti”.

L’incidenza di Calzona?

“Il tempo in Italia non c’è. Quando subentri devi dare una svolta immediata. I problemi vanno risolti solo con i risultati. Tempo non c’è, ma trasformare una squadra in poco tempo è difficile. Io credo che sia un grande allenatore che ha vissuto nell’ombra di due grandissimi tecnici. Adesso, però, ha 10 partite dove il risultato conta più di tutto”.

Le colpe dei giocatori?

“Tre allenatori cambiati vuol dire che, sicuramente, la società ha grandi responsabilità. Chi va in campo sono i calciatori e loro hanno più colpe di tutti. I loro atteggiamenti hanno condizionato il campionato, chiunque aveva il diritto di dire la sua perché aveva vinto lo scudetto l’anno prima. Questo è stato sbagliato, anche e forse soprattutto dai giocatori più importanti”.