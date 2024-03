Alla scoperta dei segreti delle mani di poker

Quanto sei uno stratega del poker? Quanto ne sai delle migliori o peggiori combinazioni del poker? Se sei un novellino o un professionista, non perderti queste piccole chicche per conoscere i segreti delle mani del poker.

Le mani del poker: tutti i segreti

Se ami il poker o semplicemente se lo giochi, saprai di certo che è un gioco che coinvolge diverse abilità strategiche ma non solo. Un modo per essere vincente attorno al tavolo è anche quello di conoscere le diverse mani che è possibile ottenere seguendo le poker-hand.

La prima cosa da sapere, che sembra banale ma non lo è, è che nel poker esistono mani vincenti e mani perdenti. Tra queste esiste un sistema comune di classificazione in base al quale si classificano i punti di forza relativi di tutte le diverse mani del poker.

Questa classificazione è essenziale per fare in modo che i giocatori possano capire e determinare quale sia la mano migliore ma anche perché tutte le forme popolari di poker come il Texas Hold’em o l’Omaha o ancora il poker a tre carte, usano queste classifiche. Vediamole da vicino partendo dalla mano più forte.

Al primo posto, praticamente sul podio, troviamo la scala reale, in assoluto la migliore mano disponibile nel poker. Consta di una scala di 5 carte consecutive tutte dello stesso seme, in ordine di valore. Subito dopo c’è il poker, ovvero quattro stesse carte dei quattro semi diversi.

A seguire il full o fullhouse è formato da tre stesse carte (un tris) di semi diversi accompagnati da una coppia di carte uguali. Dopo il full, il colore, che è fatto da 5 carte dello stesso seme in nessun ordine particolare.

Un altro punteggio inferiore al colore è la scala “normale” cioè cinque carte di valore numerico consecutivo ma di seme diverso. A scendere ancora abbiamo il tris (tre carte dello stesso rango ma di seme diverso), la doppia coppia (due diverse coppie di carte di seme diverso) e la coppia semplice, (due carte uguali di seme diverso). L’ultimo punteggio quello più basso è rappresentato dalla carta alta. Se cioè al tavolo nessun giocatore è riuscito a chiudere un punto, la carta più alta è vincente.

Come migliorare una mano debole?

A questo punto, dopo una breve panoramica delle mani del poker e della loro gerarchia, è importante cercare di capire come migliorare una mano di poker e quali mosse poter attuare per fare il massimo con le carte che si hanno in mano.

In verità non esistono delle formule fisse ma spesso le strategie vengono fuori da una grande esperienze. Oggi non esistono scuse per migliorare il proprio gioco anche per via del fatto che è possibile esercitarsi continuamente nel gioco, affidandosi al gioco online.

Nella piattaforma migliore in circolazione, non solo si può accedere a diversi tornei ma si può anche avere un confronto con vari altri giocatori seguendo le community. In definitiva le migliori pratiche nel poker te le insegna l’online poker.

Tuttavia puoi tenere a mente questi piccoli segreti che possono tornarti utili in qualsiasi momento. Se hai già un punto in mano, ad esempio una coppia, e intuisci che i tuoi avversari hanno un punto più basso del tuo, potresti pensare di non cambiare 3 carte ma solo due se stai giocando al poker classico, e portare con te una carta tra le più alte di quelle che non compongono una coppia, ad esempio un asso.

Se alla fine tra i tuoi avversari dovessi trovare qualcuno con la tua stessa coppia, tu vincerai sicuramente per la carta più alta oltre la coppia cioè l’asso.

Stesso dicasi nel caso tu abbia in mano un tris di Re. Se sul tavolo non è presente l’altro Re hai maggiore possibilità che ti esca e che tu possa fare poker. Se invece è già scoperto sul tavolo ma hai mano un’altra carta che non è presente tra quelle scoperte, sarà più facile fare full.

Insomma con un po’ di esercizio e confidenza col gioco, riuscirai a trovare le migliori soluzioni per fare il massimo punteggio e sbaragliare i tuoi avversari al tavolo. Non dimenticare che può tornarti utile anche un sano bluff.

Conclusioni

Come avrai potuto intuire l’universo del poker è costellato da particolari condizioni che possono verificarsi come non verificarsi mai. Tutto questo non è opera solo del fato ma alla percentuale irrisoria di corrispondenza della fortuna si incastra una strategia che, se coltivata con l’esercizio, può diventare imbattibile. Tuttavia sapere come migliorare una mano debole potrà esserti utile in qualsiasi circostanza per questo è sempre bene cimentarsi con situazioni di gioco diverse, con avversari di diverso livello. La tua avventura con le mani del poker potrebbe iniziare ora e rivelarsi un viaggio interessante e affascinante. Che cosa aspetti a provarci?