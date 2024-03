Slavia Praga-Milan – L’11 scelto da Stefano Pioli per la sfida in Repubblica Ceca per il passaggio del turno

Altra serata europea che vede impegnato anche il Milan di Stefano Pioli, che affronta in Repubblica Ceca lo Slavia Praga in una sfida importantissima. I rossoneri sono forti del vantaggio di 2 gol accumulato grazie al 4-2 di San Siro di 7 sette giorni fa. Alle 18.45 Pioli e i suoi vogliono trovare la qualificazione per i quarti di finale, e proprio per questo motivo il tecnico decide di schierare tutti i suoi big, così da assicurarsi il passaggio del turno. In porta Maignan, mentre in attacco c’è il solito Giroud, affiancato da Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. Queste le formazioni ufficiali del matc:

Slavia Praga – Stanek; Vicek; Ogbu; Zima; Zmrzly; Holes; Dorley; Doudera; Provod; Wallem; Chytil

Milan – Maignan; Calabria; Tomori; Gabbia; Hernandez; Musah; Adli; Pulisic; Loftus-Cheek; Leao; Giroud