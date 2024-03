Scotto: “ADL non pensa a Calzona per l’anno prossimo. Questi i nomi più gettonati”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato su X del possibile, prossimo allenatore del Napoli: “Attualmente non c’è Calzona nei pensieri di De Laurentiis per il futuro allenatore del Napoli. Il patron aspettava un’impresa in Champions per dare il via libera alla conferma. Ma il ct della Slovacchia può restare in caso di qualificazione alla prossima Champions, a patto che trovi un accordo per liberarsi dall’attuale incarico.

Difficilmente il patron aspetterà la fine di giugno. Si deciderà a prescindere da cosa farà la Slovacchia agli Europei. Vincenzo Italiano libero (il suo contratto è in scadenza e non rinnoverà) è una forte tentazione. Piace sempre Palladino anche se poco esperto. Nonostante le critiche dell’altro giorno Sarri è un’altra idea da non escludere. Perde un po’ di consistenza Farioli dopo le difficoltà dell’ultimo periodo in Ligue 1. #Conte rimane un sogno: ad oggi risultano contatti con Milan e Bayern Monaco. Capitolo ds: per ora l’idea è di restare con Meluso, ma dipenderà anche dalla scelta del prossimo allenatore”.