Inzaghi: “Abbiamo tra tre giorni il Napoli che è in salute, la nostra testa è focalizzata già alla sfida di domenica”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in seguito all’eliminazione della sua squadra al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il tecnico neroazzurro ai microfoni di SportMediaset si è soffermato anche sulla prossima sfida dei suoi, che dovranno giocare a San Siro contro il Napoli di Francesco Calzona. Queste le sue parole: “Sappiamo che ci sono ancora dieci partite da giocare e cercheremo di dare sempre il massimo. La prima sfida è tra tre giorni e giochiamo contro il Napoli, una squadra in salute. In questo momento abbiamo un buon vantaggio ma nel calcio bisogna focalizzarsi partita dopo partita, per questo la nostra testa è già alla sfida di domenica. Non usciamo ridimensionati da questa eliminazione, non bisogna dimenticare che di fronte avevamo una squadra nelle gare ad eliminazione giocate al Wanda Metropolitano non ha mai perso e nelle ultime sfide ha perso solo col Bilbao. Gli vanno fatti i complimenti perché non hanno mai mollato”.