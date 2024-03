Inter-Napoli, occhio al giallo. 3 azzurri rischiano di saltare Napoli-Atalanta

Domenica 17 marzo alle ore 20:45, il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro. Un match durissimo contro la capolista che, seppur reduce da una cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, rimane un’avversaria temibile. A questa partita però, ne seguirà un’altra dall’elevato coefficiente di difficoltà: Napoli-Atalanta, prevista per sabato 30 marzo, al rientro dalla pausa delle Nazionali. Dunque, tre azzurri presenti nella lista dei diffidati dovranno prestare una certa attenzione a non essere ammoniti, per evitare di saltare una gara di enorme importanza. Cyril Ngonge, Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi sono i 3 calciatori diffidati che, in caso di ammonizione in Inter-Napoli, salteranno il prossimo impegno.