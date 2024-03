Gazzetta – Uefa avviato un procedimento contro De Laurentiis: i dettagli

Aurelio De Laurentiis rischia di essere multato dalla Uefa per aver fermato l’intervista a Sky di Matteo Politano. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, oggi in edicola che scrive:

“La Uefa ha aperto un procedimento contro il presidente del Napoli, per violazione delle regole sui media, dopo l’intervista bloccata di Politano a Sky e le immagini virali sui social nelle scorse ore. Imputate al patron azzurro la violazione delle norme di comportamento, e le “regole base di una buona condotta” (art. 11.2.b). Rischia una multa”.



ADL non è esente da questi comportamenti, già prima del match contro la Juve in campionato aveva preso di mira i media, ma le regole della Campions sono diverse. Il Patron azzurro può e deve aspettarsi una risposta legale.