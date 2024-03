Del Genio: “Se Osimhen dovesse giocare nelle prossime partite come contro il Barcellona c’è questo rischio”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri‘ in merito alla prestazione di Osimhen contro il Barcellona. Secondo Del Genio il rischio che corre il Napoli con l’attaccante nigeriano è che se non ci dovessero essere prestazioni di alto livello, le squadre interessate offrirebbero meno del valore della clausola. Queste le sue parole: “Se Osimhen in questo finale di stagione non si sveglia, i potenziali acquirenti non è che chiamano De Laurentiis , consapevoli che Osimhen ha un contratto che non vuole gestire il presidente per l’alto ingaggio e non offrono più di 80 milioni? Altro che clausola a 130 milioni di euro. E cosa succede se accade una cosa del genere? Lo cedo lo stesso. I campionati vanno guardati tutti, ma se avesse segnato nella sfida col Barcellona il gol qualificazione avrebbero stimolato ancora di più gli acquirenti ad acquistarlo”.