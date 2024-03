De Paola: “De Laurentiis-Sky? È una cosa vergognosa, ha fatto fare brutta figura a tutti”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato anche della vicenda De Laurentiis-Sky, e del procedimento che la Uefa ha intenzione di aprire nei confronti del presidente del Napoli. Questo il suo pensiero a riguardo. “È insopportabile, anche per le motivazioni. Quel video andrebbe mandato alla FIFA. Come non fare il presidente. Ha accusato un giornalista di essere tifoso. Per me ha fatto fare brutta figura a tutti, a sé stesso in primis. È una cosa vergognosa, fuori dal mondo. Non è nuovo a queste cose, accusò Malfitano di essere Juventino e che non lo voleva. Non c’è un ordine che interviene”.