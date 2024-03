Bagni: “La squadra è viva, altro atteggiamento rispetto al passato. Quest’anno mercato fallimentare, così come alcune scelte”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni de Il Mattino della squadra azzurra all’indomani dall’eliminazione in Champions League. Gli argomenti trattati sono stati vari, tra questi il momento che vive la squadra e delle strategie utilizzate nelle ultime due sessioni di calciomercato. Queste le sue parole: “La squadra è viva, gli azzurri sono migliorati tantissimo nonostante siano stati eliminati in Champions League dal Barcellona. Rispetto al passato ho visto un atteggiamento diverso da parte della squadra. Le responsabilità di questa crisi sono in primis societarie, prima di tutti del presidente De Laurentiis. Sono amico del presidente, ma questo momento parte da lui, è lui che decide tutto ed avrà pensato di poter risolvere anche questa stagione ogni cosa. Forse ha peccato di presunzione, così come quando ha fatto la scelta di Garcia, che è stata assolutamente sbagliata, e poi tutto quello che ha seguito. Il mercato di quest’anno rispetto al passato è stato fallimentare, dalla partenza di Kim ricavi 50 milioni ma prendi giocatori che ti servono poco. Dendoncker non l’ho ancora visto, Lindstrom gioca con il contagocce e Traorè invece arriva da un lungo periodo di stop, e Ngonge si era infortunato. Bisogna a gennaio fare operazioni più mirate, magari andando a spendere qualcosina in più così da poter sopperire alle mancanze che avevi e che ancora adesso hai, per non parlare di altre scelte. Tipo quello di Gaetano, che io ad esempio avrei tenuto, perché se metti fuori rosa Zielinski poi devi avere un’altra mezzala, e Gaetano è uno che di gol ne ha fatti e la porta la vede. Allora mi domando: perché non lo si è fatto? Poteva tornare utile alla squadra, proprio per questo registro tante cose negative anche sul mercato”.