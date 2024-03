Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ha conquistato le luci della ribalta per il suo carattere esuberante, la sua incredibile abilità con il pallone e soprattutto la mascherina che lo ha reso noto anche a chi il calcio lo segue poco, sta vivendo un nuovo momento di grande attenzione mediatica e di speculazione sul suo futuro calcistico. Dopo un periodo intenso caratterizzato da polemiche sui social, questioni contrattuali e la partecipazione alla Coppa d’Africa, il nigeriano è tornato in campo con grande determinazione e ha dimostrato di essere uno dei trascinatori della squadra partenopea.

Negli ultimi mesi Osimhen ha segnato ben cinque gol in una sola settimana, contribuendo significativamente ai successi contro Barcellona, Cagliari e Sassuolo. Nonostante la sua media gol segnati/minuti giocati sia notevole, tuttavia, il matrimonio tra il giocatore e il Napoli sembra destinato a terminare dopo circa quattro anni di collaborazione, durante i quali ha conquistato uno scudetto e il titolo di capocannoniere.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che la cessione di Osimhen è una realtà imminente, citando club come il Real Madrid, quelli della Premier League e il Paris Saint-Germain come possibili destinazioni per il giocatore. Ed era inevitabile che fossero squadre di grandi rilievo ad interessarsi di un talento simile, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni recenti, il PSG potrebbe aver virato su un altro obiettivo, Lamine Yamal del Barcellona, complicando così il futuro di Osimhen.

Yamal, giovane talento emergente di soli sedici anni, è diventato un punto di riferimento per il Barcellona dopo la partenza di Lionel Messi e sembra che il club blaugrana non sia disposto a cederlo nonostante le offerte milionarie pervenute, tra cui una proposta di 200 milioni di euro da parte del PSG. Al momento sembra che il Barcellona abbia rifiutato la generosissima offerta, ma la squadra di Luis Enrique non sembra voler rinunciare alla possibilità di avere in squadra il giovanissimo spagnolo. Qualora le trattative continuassero potrebbero rappresentare un ostacolo significativo per il trasferimento di Osimhen al prestigioso club francese, considerando anche il valore della clausola di rescissione inserita nel contratto di Yamal.

Il PSG rappresenta da sempre un sogno per Victor Osimehn, ma se in un primo momento la dipartita di Kylian Mbappè sembrava l’occasione giusta per coronarlo, sembra che Enrique abbia già due attaccanti di riguardo in rosa pronti a sostituire il talento uscente, Kolo Muani e Goncalo Ramos. A quel punto un’altra possibilità per il nigeriano potrebbe essere la Premier League, campionato in cui soldi e talento non mancano e lui potrebbe trovare il suo spazio per dare un notevole contributo. Il futuro di Osimhen si gioca, dunque, tra le strade del calcio inglese e le ricche prospettive del PSG: in attesa dei prossimi passi, e con un occhio sempre attento alle quote calcio che danno un’idea chiara dei movimenti del mercato, il dibattito sulla sua prossima squadra di Humble Victor continua ad animare il mondo del calcio.