Condò: “Il rigore avrebbe aiutato il Napoli. Gli azzurri pagano due assenze”

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la situazione del Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona.

Ecco le sue parole: “Il rigore non dato a Victor Osimhen nel secondo tempo avrebbe potuto aiutare gli azzurri a scrivere un finale diverso? Non dovrebbe essere, ma è così: questi rigori, in Italia, li fischiano sempre, mentre all’estero serve di più per avere un penalty. Serve un punto di concordia: c’è disparita”.

Poi Condò ha continuato: “Il Napoli, ancor oggi, paga due assenze: quelle di Cristiano Giuntoli e di Luciano Spalletti. La perdita del mister ha portato al caos tecnico di questa stagione, è evidente. Tra il mercato d’estate e quello d’inverno, poi, il Napoli non ha aggiunto assolutamente niente. Traorè ha fatto una partita sufficiente, ma nulla più. Lindstrom ha ha sbagliato l’occasione capitale del 2-2. Il club, che ha preso tanti soldi dalla clausola che aveva inserito nel contratto di Kim, ha deciso di non sostituirlo, preferendo giocare con Jesus titolare: tutto ciò mi fa pensare che la perdita dell’uomo mercato, Giuntoli, sia stata decisiva almeno quanto quella di Spalletti, nei risultati ottenuti finora dal Napoli”.