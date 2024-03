Il passaggio turno vale ora: tanti i motivi per tenare l’impresa sta sera

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la partita di stasera con il Barcellona vale tantissimo per gli azzurri e per ADL. In palio c’è il Mondiale per Club, che il Napoli può raggiungere solo superando il turno sta sera, magari vincendo, e vincendo almeno una partita negli eventuali quarti di finale. Se la partita finisse in parità, con la vittoria del Napoli ai supplementari o ai rigori, servirà arrivare in semifinale per qualificarsi. In più l’approdo ai quarti vale 10,6 milioni, cifra molto importante considerando la difficile partecipazione alla prossima Champions per gli azzurri.