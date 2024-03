Il tecnico Paolo Specchia è intervenuto su Ottochannel per parlare di Barcellona-Napoli.

Ecco il suo parere: “Il Napoli fino ad ora ha disputato una stagione sicuramente non in linea con gli obiettivi di inizio anno. Buttare fuori il Barcellona dalla Champions potrebbe essere un’occasione per dare una soddisfazione a questa stagione piena di errori”.