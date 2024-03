Calaiò su Napoli-Torino: “Nessun passo indietro. I granata sono spigolosi”

Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Torino allo stadio Diego Armando Maradona, l’ex attaccante Emanuele Calaiò ha commentato la sfida a Radio Kiss Kiss Napoli, riferendosi in particolare alle polemiche riguardo un risultato non ottimo. Secondo Calaiò, la partita degli azzurri non è stata del tutto negativa considerando anche la vicina sfida contro il Barcellona. Ecco le sue parole:

“Il Napoli non ha fatto passi indietro, anzi, non bisogna giudicare solo il risultato. Di fronte c’era una squadra davvero spigolosa, anche se mi aspettavo di più da Osimhen. Ci sta anche il pensiero forse alla sfida di Barcellona”.