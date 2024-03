Gazzetta – Zerbin sparito dai radar del Monza, la situazione

Il paradosso di Alessio Zerbin si manifesta in due elementi apparentemente contraddittori. Innanzitutto, Zerbin ha accumulato più minuti di gioco con il Napoli (145 minuti) rispetto al Monza (116 minuti) finora in campionato. Inoltre, è importante notare che Zerbin è stato richiesto esplicitamente dall’allenatore del Monza, Cristian Palladino, come confermato dall’ex amministratore delegato Adriano Galliani.

Tuttavia, nonostante il desiderio espresso da Palladino e l’acquiescenza di Galliani nel prendere Zerbin al Monza, il giocatore sembra essere stato escluso dalle rotazioni a sinistra dell’allenatore del Monza per le ultime tre settimane. Questo enigma solleva domande sul motivo per cui un giocatore richiesto esplicitamente e considerato importante sia stato escluso dal team principale del Monza.

Come ci indica la Gazzetta dello Sport la situazione sembra quindi paradossale, poiché, nonostante l’interesse dell’allenatore e la disponibilità del giocatore, Zerbin è stato relegato a un ruolo marginale nel Monza. Questo solleva interrogativi sulle dinamiche interne del club e sulle decisioni dell’allenatore riguardo alla gestione della squadra.