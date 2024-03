Kaladze: “Parlai con la dirigenza del Napoli per dirgli quanto Kvaratskhelia fosse forte. Futuro? Vorrei vederlo in un top club”

Kakhkaber Kaladze, ex calciatore ed oggi sindaco di Tbilisi, è stato intervistato da Radio Serie A. Tra gli argomenti, si è parlato anche del talento del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.



“Kvaratskhelia ti ha chiesto tanti consigli prima di andare a Napoli? Con lui parlo spesso. È un ragazzo bravissimo, poi suo padre è un mio caro amico. Anche prima che firmasse con il Napoli ho parlato con la dirigenza partenopea spiegando loro quanto fosse forte e come fosse un bravissimo ragazzo. Mi hanno poi ringraziato per questi consigli. Cosa rappresenta per la Georgia? È un idolo per i georgiani per quello che ha fatto e cosa fa. Per la nostra nazionale è un calciatore importantissimo. Poi, per tanti ragazzini che vogliono diventare calciatori vogliono diventare come lui. Per noi è una persona importantissima. Se ti chiedesse del suo futuro, come risponderesti? Lo voglio vedere in un top club come Real Madrid o Barcellona, vorrei che vincesse la Champions. Dev’essere lui a decidere cosa fare, ma mi auguro che trovi una squadra top e che un giorno vinca la Champions League”.