Juric in conferenza: “Napoli? L’ho visto meglio. Cercheremo di limitare i suoi fuoriclasse”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni in merito al match.

“Pochi gol subiti? La squadra lavora bene, abbiamo una voglia incredibile di non subire gol. Contro la Fiorentina si sono visti tre giocatori uscire su un tiro. Questa è la base per vincere le partite. Napoli? L’ho visto meglio, lavorano su concetti che conoscevano. Non sarà una partita semplice, verrà decisa dagli episodi. Tameze e Vojvoda? Per Tameze ci vuole ancora tempo, Vojvoda invece è recuperato. Cambi a centrocampo? Abbiamo Vlasic che eventualmente può giocarci, così come Vojvoda che lo ha fatto in Nazionale. E poi sto provando Savva, non è pronto ma ci può dare una mano”.

“Corsa per l’Europa? Serve un colpo ad effetto… Le prestazioni sono buone, ma dobbiamo fare qualcosa di speciale, quando giochi così hai l’obbligo di non mollare e di credere in ciò che fai. Cerchiamo di eliminare gli errori: prima o poi ci girerà, in questo momento giochiamo bene ma non otteniamo risultati. La squalifica? La partita si prepara ugualmente, anche se non sono in panchina. Ringrazio Italiano e il loro direttore, hanno capito che le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria. Sono stati gentili con me. La squalifica mi sembra generosa per il fatto. Domani arbitra Orsato… Raramente mi informo su chi arbitra. Io sono pro Var, ma si sta analizzando ogni cosa: a volte si perde il gusto di arbitrare. Ho visto una sessantina di situazioni come Ricci, con un giocatore che alza le braccia e passano inosservate. Questa volta è andata così, sbagliamo noi e sbagliano loro. A volte non è facile preparare i dettagli e una situazione così cambia”.

“Attacco Okereke con Pellegri e Zapata? Vedremo in allenamento. Sanabria ha avuto 9 o 10 palle gol, non è brillantissimo e vede la porta piccola. Indisponibili? Lovato torna la prossima, Tameze più avanti. Ilic resterà fuori per almeno un mese. Come si fermano gli attaccanti del Napoli? Sono fuoriclasse, bisogna lavorare bene sulle posizioni e limitarli. Speriamo di fare bene. Non è facile perché sono campioni e possono fare cose fuori dalla normalità. Dovremo essere concentrati e stare vicini l’uno con l’altro”.