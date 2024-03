Iuliano: “Champions? Secondo e terzo posto non sono già assegnati. Napoli? Ha un vantaggio, ma ad una condizione”

Mark Iuliano, ex calciatore, è stato intervistato da Il Mattino. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della possibilità che il Napoli possa qualificarsi alla prossima Champions League.

“Al momento non posso dare una quota aritmetica: basta vedere i punti persi dalla Juventus nell’ultimo mese e dal Milan che vive fasi alterne. Per me non è in gioco solo il quarto posto. Non è detto che il secondo ed il terzo posto siano già assegnati. Il Napoli ha tanti scontri diretti al Maradona, questa è una fortuna a patto che facciano bottino pieno. Sono punti che valgono doppio. La qualificazione in Champions passa proprio da partite come queste. Assenza di Kim? Intanto non bisogna dimenticare quelle di Spalletti e Giuntoli, uomini che avevano costruito un meccanismo perfetto. Poi anche la partenza di Kim ha contribuito. Il sudcoreano ti dava la possibilità di tenerti più alto e aggressivo perché avevi un elemento carismatico che ti permetteva di accettare l’uno contro uno dietro”.