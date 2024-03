De Giovanni: “Napoli-Juventus? Azzurri fortunati in 5 episodi”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli.

Ecco le sue parole: “Non sono un giornalista, ma quando si tratta del Napoli sono obiettivo… Finalmente si respira un’aria diversa? La partita di domenica la rivedo in tandem con quella di Cagliari: il Napoli si è ripreso i punti lasciati in Sardegna. La Juventus ha avuto cinque azioni limpidissime, di cui tre di Vlahovic: sfido chiunque ad immaginare di poter concedere cinque palloni simili ad una squadra come la Juventus e a cavarsela”.

Poi De Giovanni ha continuato: “La pluralità di errori che hanno portato al gol del pareggio del Cagliari sono stati compensati dai cinque colpi di fortuna avuti con la Juventus. Il Napoli ha guadagnato molto in mentalità, limpidezza e consapevolezza, ma non è ancora guarito. La difesa, in particolare, è carente. E continuo a pensare che alcuni giocatori, vedasi Olivera, non consentano l’uscita dal basso chiesta da mister Francesco Calzona”.