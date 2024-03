Bazzani: “I problemi della difesa non derivano dall’addio di Kim”

L’opinionista Dazn ed ex attaccante, Fabio Bazzani, è intervenuto a Radio Marte soffermandosi sul momento della squadra partenopea:

“Non è solo l’addio di Kim ad aver determinato i problemi difensivi del Napoli ma proprio il modo di difendere dell’intera squadra. Sono nativo di Bologna e ho commentato il match con l’Atalanta: per me senza coppe il Bologna è la favorita per la zona Champions, è in fiducia e gioca in scioltezza. Il Napoli – se si ritrova – può riacciuffare la zona Champions ma deve fare un filotto importante di vittorie, qualificazione aperta soprattutto se l’Italia potrà partecipare alla massima competizione europea con cinque squadre”.