L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Barcelona in vista del ritorno di Champions contro il Napoli. Secondo il quotidiano anche il Barcellona affronterà il ritorno degli ottavi di Champions in emergenza, a causa degli ultimi infortuni di De Jong e Pedri. I due usciti nel primo tempo della trasferta di Bilbao, dovranno rimanere fuori per diverso tempo quind non ci saranno nel ritorno di Champions con il Napoli. L’olandese ha riscontrato una distorsione alla caviglia destra di secondo grado. Mentre nel caso del fantasista canario si tratta di lesione al retto femorale della gamba destra.